Администрацию Трампа уличили в блокировке Байдену доступа к поздравлениям от иностранных лидеров

Администрация действующего президента США Дональда Трампа якобы не позволяет победившему на выборах Джо Байдену получить доступ к поздравительным письмам от иностранных лидеров.

Десятки таких входящих сообщений, направленных демократу, находятся в Государственном департаменте. Об этом, ссылаясь на источники в ведомстве, сообщает CNN.

Отмечается, что традиционно Госдеп поддерживает все коммуникации для избранного президента, поэтому многие страны начали отправлять сообщения США в выходные дни. Однако администрация президента заблокировала Байдену доступ к ресурсам ведомства, поскольку Трамп отказывается признать победу Байдена.

При этом подчеркивается, что команда Байдена поддерживает контакты с иностранными правительствами без участия Государственного департамента. Так, демократ провел много звонков с лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Канады Джастином Трюдо.

"Они предпочли бы использовать ресурсы Госдепартамента. Однако им приходится работать без логистической и переводческой поддержки, которую предоставляет операционный центр Госдепа", – цитирует издание слова собеседника, который отметил, что команде Байдена приходится иметь дело с неожиданной проблемой.

Также отмечается, что Госдепартамент не только заблокировал Байдену получение сообщений и помощи. Ему не позволяют получать те же разведывательные данные, что и Трампу, известные как президентская ежедневная сводка.

CNN со ссылкой на источники добавляет, якобы иностранные лидеры начали понимать, что государство не может связать их с избранным президентом, поэтому их представители обратились к бывшим дипломатам времен Обамы за помощью в том, чтобы послать поздравления команде Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

Штаб президента США Дональда Трампа подал иск в суд против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн, обвинив их в неправильном подсчете голосов на выборах.