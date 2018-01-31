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Администрация Путина работает на его понижение - Пономарев

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Задача президента России Владимира Путина накануне очередных президентских выборов – не повышать, а понижать свой рейтинг.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"На данный момент у него задача не повышать свой рейтинг, а понижать его. У него будет и так неприлично высокий результат на президентских выборах, и его администрация работает над проблемой", - сообщил политик.

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По его словам, именно с этой целью появились "дополнительные кандидаты" - "чтобы он получил какой-то приличный результат, по их понятиям".

"Процентов 70. Потому что иначе он может получить 85%, и это будет нехорошо и некрасиво", - пояснил Пономарев.

Как писал "Обозреватель", ранее заявивший о намерении баллотироваться в президенты России директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин подчеркнул, что в случае своего избрания "не отдаст" полуостров.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивВыборы в России
Персоны
Илья ПономаревВладимир Путин
Место
Россия
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