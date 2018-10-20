Если говорить на тему деток – мой путь западный. Я работала, много добивалась и в 34 года я родила первого малыша. Нам сейчас 6 месяцев. Безусловно – сложно, но вместе со сложным есть, мне кажется, особенный кайф. В 20 или 25 я бы этого, наверное, не поняла. Это с одной стороны. С другой стороны, когда ты ты родила, ты вела очень активный образ жизни, когда тебя везде приглашали, когда ты располагаешь своим временем 24 часа в сутки, меняется ритм жизни. Я вынуждена была переехать жить в Грузию вместе с ребенком, то, конечно, эти первые месяцы как бы я не держалась, какие бы я техники не знала и не практиковала, хандра, депрессия сильно выбивает. Я знаю других девочек, которые переехали в другую страну, родили маленьких детей, но они не вели очень активный образ жизни. У них не было такой привязки. Тогда немножечко легче, проще. Ты поменял страну, ты поменял условия. Но, когда ты телеведущий, ты находишься в стране, ты не знаешь языка, нет ни одного украино-русскоязычного канала, ты не можешь быть применим в своей профессии хотя бы на каких-то 20%, чтобы поддерживать себя в профессиональном плане – это очень тяжело.

Поэтому приходится возвращаться, приходится летать, как-то активничать. И я не реагирую абсолютно на тех мам, которые с агрессией на нас, таких активных мам реагируют, и говорят: вы что, вы должны заниматься ребенком, и только, 24 часа в сутки. Он в вас нуждается. Зачем вообще эта няня? Я встречалась на днях со своими одесскими подругами, у которых деткам уже 2-3 годика. Мы не будем говорить о том, как они выглядят. Но они мне сказали: ты знаешь, мы сейчас жалеем, что мы были только в ребенке, только мамой, только женой, только домохазяйкой, кухаркой. Некоторые семьи просто расстались. Почему? Дальше смотрите влог.