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Ад на воде: на Гавайях вулкан создал новый огненный остров. Удивительные фото

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Лава, которая все еще течет от вулкана Килауэа, теперь создала крошечный новый остров у побережья Гавайев.

По данным Геологической службы США, остров лавы появился недалеко от северного края Большого острова. Обсерватория вулкана Гавайских островов заметила это во время планового рейса, пишет СNN.

Остров является частью потока лавы, который простирается под водой от береговой линии. По словам экспертов, подводное давление подтолкнуло поток лавы на поверхность. Это явление называется курганом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось впечатляющее видео из американского штата Гавайи, где лава извергающегося вулкана Килауэа за считанные мгновения сожгла брошенный на дороге автомобиль.

Место
США
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