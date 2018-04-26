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Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
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А знаете, почему они сошли с ума?

3.6т

А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству - и это не вызывало никакой реакции. Были штуки и повеселее телеграма-инстаграма - закон Димы Яковлева, например.

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И что? Три гнилых интеллигента попытались что-то вякнуть. И всё. И у них сорвало крышу от полной вседозволенности. Потому что гражданам в целом на всё насрать. Завтра придумают закон, чтобы через одного самим в печки прыгать - побежим дрова собирать.

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Автор
Андрей МакаревичАндрей Макаревич
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Макаревича
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