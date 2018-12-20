Президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. По данным Пентагона там находится около 2 тыс. американских военных

Главная плохая новость - Трамп полностью уходит из Сирии.

Если это произойдёт.

1. Главный и окончательный победитель Путин, со всеми вытекающими из этого последствиями...

2. Асад и Иран за ним победители номер 2.

3. Курды нами в очередной раз брошены. Проигравшие номер 1.

4. Турция получает свободу рук с курдами.

5. Израиль оказывается в откровенном проигрыше. Проигравший номер 2.

6. Арабские союзники США из суннитского лагеря, проигравшие номер 3.

7. Украина становится новой мишенью России и потому косвенно, но проигравшая номер 4.

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Трамп уходя из Сирии, косвенно отдаёт победу шиитскому лагерю и Ирану. В чём же разница с действиями Обамы, который точно также был косвенно на той же стороне.

Саудовцы, как мы и опасались, после дела Кашоджи, пусть косвенно, но поклонились Путину - сокращение добычи нефти арабы согласовали с русскими.

Америка, как я и предсказывал бесчисленное количество раз, продолжает выход из всего региона Ближнего Востока. Нефть оттуда для Вашингтона полностью потеряла своё значение. Потому ничто остановить этот процесс не может. Все разговоры о любви, дружбе, жвачке, так и остались разговорами. Добыча нужного Америке ресурса - вот, что делало регион как-то значимым. И ничего больше.

Суннитский лагерь и Израиль, с которым успешно разругался Обама, а теперь фактически брошенный Трампом, продолжит консолидацию вокруг Израиля. То есть чистый прагматизм: арабы не любят Израиль и евреев, но если в регионе нет США, то основная военная сила там становится Израиль. А раз так, то арабы сунниты, на пятки, которых продолжает наступать Иран и шииты, будут водить хороводы вокруг Израиля. Ждём визит саудовского короля к Стене плача.

"А вот теперь можно вплотную заняться Украиной и раздавить бандеровское правительство" - вот какая мысль будет в Кремле с сегодняшнего дня. Я гарантирую - Америка вмешиваться в этот конфликт не будет. Максимум, это будут поставки оружия и техники, от Конгресса.

А в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо....