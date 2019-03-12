"А то будут обсасывать!" Лукашенко пригрозил "закрыть рты" белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране никто никому не должен закрывать рот.

Лидер соседнего государства отметил, что в информационной сфере должен быть порядок. Об этом он заявил, выступая перед чиновниками на Совете Безопасности Беларуси.

"В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню, и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать", – пояснил президент.

Лукашенко добавил, что с появлением интернета изменилось общество, и планета в целом.

"Поэтому заниматься пустотой не надо – типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, то выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит", – подчеркнул он.

Лукашенко акцентировал, что в информационном пространстве должно быть удобно и безопасно всем, а не отдельным людям, извлекающим выгоду за счет интересов других.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко обвинил пропагандистов Кремля во лжи.

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