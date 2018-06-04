УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

А ну, давай, копай на Путина! Живо-живо, а то уволю!

3.6т

Прекрасно. Украина догнала меня в этот теплый воскресный вечер) На дружеской вечеринке подошел старый знакомый. Болтаем о том о сем и он вдруг спрашивает: - А ты как думаешь, Рома - он получает деньги за участие в наших ток-шоу?

- Рома не получает, - твердо сказала я на правах друга Ромы. - Рома ходит по порыву души. Другое дело, что он совсем уже зря ходил на тему известной спецоперации. Там в принципе слабая позиция. А когда шестеро на одного - еще тяжелее. А так Рома ого-го. Может. Когда комфортный формат и сильная позиция - может. Вот он у нас в эфире круто сделал депутата Госдумы. Весь ютьюб аплодировал.

- А в чем вообще у Украины может быть сильная позиция? - ехидно поинтересовался этот знакомый. Я не поленилась и как солдат перечислила:

- Крым. Железобетонная позиция с точки зрения международного права. Донбасс. Какая там "гражданская война". Пришла рос.пропаганда, взорвала мозг, запугала, натравила одних на других, и не одна пришла, с "кузнецом". Очевидная агрессия. Выборы. У них ты не знаешь, выберут Порошенко опять или нет. Не знаешь?

- Нет, - он признался.

- А у нас мы знаем, что Путина выберут. Наконец свобода прессы.

Новости
Россию захватила банда убийц

- Чего-чего?! - вскинулся мой знакомый. - Пресса?! Эта их олигархическая пресса?!!!

- Ха!! - торжествующе сказала я. - Ха-ха-ха! Только что. Во Львове. На медиа-форуме. В кулуарах. Как раз попросила украинских коллег, чтобы они мне с карандашиком, по каждому каналу, объяснили, чего ему нельзя на том основании, что он принадлежит тому или иному олигарху. И они очень честно для меня старались вспомнить по каждому. И оказалось, если суммируя, знаешь, чего нельзя делать олигархическим каналам?! Им нельзя хвалить президента Украины. Им нужно его ругать. Вот она, суть страшной олигархической цензуры. Надо и не надо - ругаем главу государства.

Но чтобы как у нас. Когда как здрасьте замылить массовые акции и задержания в своей столице, или всякие там революции, импичменты и пр. в "братской армянской" - такого быть не может в "насквозь олигархической" украинской прессе. Это железный Майдан, это железно снесут президента, который запрещает гражданам знать, что происходит в своей стране и что происходит в соседних. Так что извини. Я согласна иметь в России аналогичную несвободу, когда заставляют пинать президента. А ну!!! Давай!!! Копай на Путина!! Живо-живо!!! Копай а то уволю!! Даже очень интересно.

И дальше! Мой знакомый замолчал. Больше не спорил. Либо потому что нечем крыть, либо решил что со мной бесполезно. Потому что опять-таки нечем крыть!)))

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинПетр Порошенко
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
13
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги