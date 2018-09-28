''А король-то голый!'' Журналист раскрыл секреты пропаганды Кремля

Россия умело создает себе имидж, пугая раздутыми бюджетами, в то время, как это все - не более, чем дешевая пропаганда.

Такое мнение выразил украинский журналист Павел Казарин в своем блоге для "Крым. Реалии". По его словам, подобное соотношение – это история про систему в целом и речь о больших деньгах для посредственных сотрудников спецслужб и пропагандистов не идет.

"На выходе получается ситуация, когда заработки "причастных" исчисляются сотнями тысяч, а "непричастных" – несколькими сотнями долларов. Мы все время думаем, что российскую пропаганду делают хорошие мозги за большие деньги. А в итоге оказывается, что все это готовят поденщики, занимающие у коллег до зарплаты", - пишет он.

По его мнению, Россия погрязла в коррупции, и примером тому журналист приводит интервью бывшего сотрудника телеканала "Россия", якобы главного российского рупора пропаганды, Дмитрия Скоробутова. Экс-пропагандист жаловался на то, что оклады редакторов сопоставимы с окладом дежурной у эскалатора.

"Российская Федерация пугает цифрами и репутацией. Но как только кто-то начинает приподнимать завесу – оказывается, что по улице прогуливается все тот же голый король," - подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине раскрыли главные фейки российской пропаганды.