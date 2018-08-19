"А как же Крым?" Любимую пропагандистку Путина затравили за отдых в Европе

Пользователи сети негативно отреагировали на фото с отдыха в странах Европы российской ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, которую президент РФ Владимир Путин несколько раз назвал своей любимой телеведущей.

"Вчера ты нахваливаешь Крымнаш на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии", - пишет пользователь Twitter с ником Двач.

Он обнародовал несколько фото из профиля Андреевой в соцсети. Геотеги на снимках указывают на то, что ведущая отдыхала в Испании и Австрии.

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В интернете негативно отреагировали на путешествия Андреевой, которая не поехала в аннексированный Крым, о туристической привлекательности которого так много говорила.

"Она как Колумб. Перепутала Барселону с Крымом", "Надо бабушкам и дедушкам, электорату Путина, которые смотрят ТВ и верят ее честным глазам, рассказать об этом", "А в крымнаш что-то не хочет", "Было бы удивительно, если б было по-другому. Представляю такая роспропагандонша постит фоточки в одноклассниках, как она печет картоху в горах Урала", - пишут пользователи.

Вчера ты нахваливаешь КРЫМНАШ на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии pic.twitter.com/rdFJYHgd3D — Двач (@ru2ch) 18 августа 2018 г.

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