"А как же Крым и Донбасс?" Германия отсекла идею Трампа о России в G8

Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку", инициированного президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта сообщает Reuters.

Так, он напомнил, что Россию в 2014 году исключили из группы наиболее развитых промышленных стран по двум причинам: из-за незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

"Обе ситуации сохраняются. Только если это изменится, можно будет договориться о более активном участии России", – подчеркнул он.

Германия выступила против возвращения России в G8

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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