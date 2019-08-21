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"А как же Крым и Донбасс?" Германия отсекла идею Трампа о России в G8

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Германия выступила против возвращения России в "Большую восьмерку", инициированного президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта сообщает Reuters.

Так, он напомнил, что Россию в 2014 году исключили из группы наиболее развитых промышленных стран по двум причинам: из-за незаконной аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины.

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"Обе ситуации сохраняются. Только если это изменится, можно будет договориться о более активном участии России", – подчеркнул он.

Германия выступила против возвращения России в G8

Германия выступила против возвращения России в G8

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

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Персоны
Дональд Трамп Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Германия
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Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Дирк Нессениус, прибывший в Крым в составе делегации, заявил, что западные СМИ неправдиво отображают ситуацию на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости". «Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся», — сказал он на встрече с членами крымского парламента. Делегация организации Druschba Global в составе 15 человек прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Как заявил Нессениус, этот визит является «знаком симпатии и дружбы». По его словам, члены делегации делятся впечатлениями от поездки, и многие люди в Германии «уже спрашивают, как повторить наш путь»
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Москалики,ви так раділи...Тож,радуйтесь і надалі..Канада,Німеччина,Великобританія,Японія...Вряд чи ,ці країни захочут бачити в "семірці" росію..Дурень думкою багатіє,недолугі...
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
BROTHER FOREST, рано или поздно правда пробьет себе путь, а украинская ложь уже начала надоедать
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