"Политзаключенные, аннексия и сепаратизм": Андрухович разгромил мировое сообщество за ЧМ-2018

Проведение чемпионата мира по футболу в России могло изменить отношение мирового сообщества к этой стране в лучшую сторону.

К примеру, президент ФИФА Джанни Инфантино на закрытии ЧМ заявил, что "этот чемпионат помог изменить взгляды людей на Россию". Понимать эту фразу стоит как то, что до его проведения отношение к РФ было скорее негативным, написал в блоге на DW украинский писатель Юрий Андрухович.

"Во всем мире на Россию смотрели не иначе, как на империю зла и порождение ада. Но благодаря мундиалю она снова среди всемирных любимиц и фавориток. Теперь никто в мире и не подумает о России плохо. Необъявленные войны, нарушения прав человека, политзаключенные, аннексия территорий, поддержка марионетковых сепаратизмов? Какая глупость! Главное ― этот прекрасный мундиаль", ― высказался писатель.

Позитивная оценка президента ФИФА, по мнению Андруховича, может свидетельствовать как о том, что это было умышленной лестью Путину, так и о том, что его об этом "попросили".

"Скажи, мол, друг-президент, что нас опять в мире все любят, а мы за ценой не постоим. И он сказал, а его слушатель, стоящий с ним рядом (Владимир Путин. ― Ред.) не мог не закрепить победу словами про развенчанные мифы и стереотипы", ― пояснил писатель.

Он также отметил, что, однако, остается неясным, что же именно имел в виду Путин под стереотипами.

"Вот, скажем, российские танки и минометы на Донбассе ― это миф или стереотип? Или авиаудары в Сирии? А химические атаки в Солсбери (отравление семьи Скрыпалей в Британии. ― Ред.)? А пытки политзаключенных ― физические, психические и моральные? Что тут миф, а что стереотип ― кто нам тепер объяснит?" ― высказался Юрий Андрухович.

Как писал OBOZREVATEL, Макрон принял радикальное решение относительно Путина из-за Украины.