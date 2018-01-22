"А как же деды воевали?" В России отказались от главной "скрепы"

В России ветеранов войны посчитали недостойными установки памятника (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом передает НТВ.

Инцидент произошел в поселке Октябрьский, на окраине крупного кубанского города Темрюка, с населением всего 1000 человек.

"Третий год местные жители пытаются установить в своем населенном пункте мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной", - сказано в сообщении.

Александр Кирилов — руководитель инициативной группы. Он говорит, что станичники готовы сами скинуться деньгами на покупку материалов и своими руками сделать обелиск. Предполагается небольшая площадка с двумя гранитными плитами.

"Фамилии будут написаны. Гранит у меня уже есть. На нем будет надпись", - утверждает мужчина.

Позади два года работы в архивах и общения со станичниками. Александр в буквальном смысле ходил по дворам. За это время восстановил фамилии и фотографии более 70 фронтовиков из родного поселка — тех, кто уходил на фронт прямо с выпускного балла, тех, кто записывался в добровольцы целыми семьями.

Оказывается, что в поселке нет ни одного мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. При этом на все запросы городские чиновники отвечают отказом, мол, только достойные имеют права на увековечение.

"Одним из оснований для принятия решений о установке мемориальной доски, бюста, памятного знака является значимость события в истории Темрюкского городского поселения, Краснодарского края или Российской Федерации", - сказано в официальном ответе властей.

Фактически местные власти разделили городских ветеранов на значимых, чьи фамилии увековечены на уже имеющихся мемориалах, и тех, чей подвиг, по мнению чиновников, недостаточен для этого. Сейчас единственная возможность установить памятник, не нарушая закон, — поставить его в чей-то двор на землю, не принадлежащую городской администрации.

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