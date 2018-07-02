9 дней поиска: появилось видео спасения пропавших в пещере детей

В Таиланде спасатели на девятые сутки нашли футболистов школьной команды, которые пропали в семикилометровой пещере в провинции Чианграй на севере страны.

Соответствующее видео опубликовала "Радио Свобода". На поиски 12 детей в возрасте 11-16 лет и их 25-летнего тренера были мобилизованы более тысячи людей.

Ране сообщалось, что дети оказались в ловушке после того, как проливные дожди затопили главный вход в пещеру Кхао Луанг.

Понад тисячу осіб з різних країн шукали їх. І от нарешті!

9 днів пошуку: відео, як рятувальники нарешті знайшли живими дітей у печері в Тайланді pic.twitter.com/KN8XzesMkq — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 2 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, к поиску детей в Таиланде были подключены даже боевые пловцы военно-морских сил. Ранее были опубликованы фото и видео операции по их спасению.