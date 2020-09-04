83-летнего Берлускони госпитализировали с COVID-19

Мирослав Семенюк Мир 10:44, 4.09.2020 Обновлено: 10:58, 4.09.2020

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщил телеканал Rai News, он доставлен в больницу San Raffaele в Милане.

При этом отмечается, что 83-летнему политику госпитализация потребовалась для сдачи анализов. Источники утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее Берлускони заявил, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо. Политик находился на карантине в своей резиденции в Аркоре.

Как писал OBOZREVATEL, Берлускони опубликовал фото с молодой пассией, после чего СМИ заговорили о мести бывшей невесте.

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