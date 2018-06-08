8 часов пролежал в гробу: младенец "ожил" после захоронения

В Бразилии младенец вдруг "ожил" после захоронения, проведя восемь часов в гробу под землей.

Его обнаружили двое полицейских: они услышали из-под земли звуки, напоминающие хныканье, и принялись копать. На глубине примерно 50 сантиметров они увидели тело маленькой девочки, передает "Лента.ру".

Матерью девочки является 15-летняя жительница Бразилии. Она рассказала, что схватки начались в ванной и ребенок упал головой на пол. Новорожденный не заплакал, поэтому 57-летняя бабушка роженицы посчитала, что ребенок мертв.

По словам врачей, на данный момент состояние девочки стабильное.

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