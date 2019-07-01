Останнім часом знову зросла кількість прогнозів щодо того, що Путін наважиться на відкриту війну з Україною і не тільки. Росія дійсно демонстративно нарощує військові сили на кордоні з Україною.
Але Путін вагається, адже розпочавши відкриті польові операції він назавжди втратить ті явні і величезні переваги, які дає йому, така мила його серцю "розвідника" і лицеміра, тактика гібридної війни.
Де він може довгий час, все заперечуючи, розхитувати зсередини не тільки Україну, а й всю Європу до їх можливого падіння і капітуляції.
При цьому, він вірить, що це саме той шлях, який приведе до успіху. А відкриті військові дії відразу ж поставлять хрест не лише на "Північному потоці-2", а й на багатьох інших проектах Путіна.
Санкції відразу стануть на порядок вищими. І Путін всього цього побоюється, оскільки економіка і фінансова система країни можуть обвалитися дуже різко і серйозно.
Тому не можна виключати в найближчий час – активізації гібридної війни в усіх напрямках і посилення впливу на виборчий процес в Україні.
Коли Москва, через своїх численних агентів, буде продовжувати розхитувати, розколювати і дестабілізувати українське суспільство.
Путін хоче довести своїм сусідам, що він перетворить їхнє життя на пекло, якщо вони не приймуть його умови "співіснування" з Російською Федерацією.
Але застарілі ідеї імперськості і концепція "великої держави" не спрацьовують. Оскільки в те, що Росія стала "наддержавою", крім Москви ніхто не вірить.
Якби Російська Федерація була належним чином керована, то володіючи такими величезними природними ресурсами і покладами енергоносіїв, вона, мабуть, мала б економіку і технологічну базу, яка б конкурувала, якщо б не була рівною Заходу.
Але ні. Росіяни вважають за краще, щоб їхньою країною керувала особа з якостями Путіна. Корумпований і деспотичний диктатор-авантюрист з КДБ став могильщиком Російської Федерації.
Росія має чисельні збройні сили та величезну кількість озброєнь. Танки, бойові літаки, атомні підводні човни і балістичні ракети, але незважаючи на все це Росія слабка.
Радянський Союз мав ще більшу військову силу, ніж Росія має сьогодні чи буде мати в найближчому майбутньому, та все це жодним чином не стримало розпад комуністичної системи.
Яка користь для вас, якщо ви володієте потужною і руйнівною зброєю, яку здатні використовувати назовні, коли всередині вашого державного тіла виник рак, що все пожирає.
Це стосується сьогоднішньої Російської Федерації, так і колишнього СРСР.
Рак, який з’їдає російське державне тіло, – це реваншизм, деспотизм, корупція та ігнорування верховенства права.
Пітерська мафія, що опинилася в керівництві величезної країни, неспроможна конкурувати з лідером вільного світу – США.
А вивезені і вкладені в західні банки вкрадені в народу кошти, роблять її очільників дуже вразливими перед американським і європейським правосуддям.
Оскільки тільки наївні і малоосвічені путінські подільники, могли собі вбити в голову, що про всі їхні таємні рахунки ніхто не дізнається.
Незважаючи на те, що Росія зараз має військову силу, поки Росією буде керувати такий самозакоханий і корумпований диктатор, як Путін, Росія завжди буде слабкою і неконкурентоспроможною.
Путін грає в гру з нульовою сумою. У нього немає ніяких шансів виграти у спровокованому Кремлем протистоянні з Сполученими Штатами і Європою.
А всі сподівання на те, що під тиском Москви, Захід відступиться від своїх основоположних принципів, є лише небезпечними ілюзіями, котрі тільки пришвидшують крах путінського режиму.
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