75 жертв химатаки в Сирии: Россию уличили в заметании следов

Власти Сирии пытаются скрыть следы химической атаки на мирных жителей в Думе, в результате которой погибли 75 человек.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, медицинские и научные эксперты нашли подтверждения, что в Думе были именно химатака.

"Есть все подтверждения, что это была атака химического оружия", – цитирует Sky News.

По данным экспертов, жители города были облучены токсичными веществами. Мэй отметила, что это подтверждают отчеты, полученные от независимых общественных организаций, сотрудников службы поддержки и отчетов Всемирной организации здравоохранения.

По словам британского премьера, ни одна группа, кроме Асада, не могла совершить химатаку, потому что оппозиция не имеет вертолетов и не пользуется бочковыми бомбами.

Кроме того, по данным Reuters, Миссию Организации по запрещению химического оружия не допускают в Думу. Эксперты прибыли в Дамаск и планировали отправиться туда, но Россия и Сирия не предоставили им доступа в город.

По словам посла Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, ООН выступила за направление инспекторов, но они не смогли добраться до Думы.

"Неограниченный доступ важен. Россия и Сирия должны сотрудничать", - подчеркнул он.

'We have not done this because President Trump asked us to do so" says Prime Minister Theresa May on airstrikes in Syria pic.twitter.com/CqEWF8C6mY