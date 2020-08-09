75 лет назад на Нагасаки сбросили атомную бомбу. Исторические фото

В результате взрыва в Нагасаки погибли около 80 тысяч человек.

9 августа 1945 года ВВС США сбросили на крупный японский портовый город Нагасаки атомную бомбу, которая практически полностью его уничтожила.

В 11:02 атомная бомба по прозвищу "Толстяк" взорвалась над Нагасаки. В результате взрыва погибли около 80 000 человек, а промышленная часть города и верфи были разрушены (чтобы посмотреть архивные фото, доскролльте до конца страницы).

Бомбардировка Нагасаки стала последним применением ядерного оружия во Второй мировой, после которого Япония окончательно капитулировала.

За день до бомбардировки японское военное руководство еще не планировало сдаваться и надеялось на посредничество СССР в переговорах, но Советский Союз неожиданно объявил Японии войну.

Ядерный гриб от атомной бомбы, сброшенной на Нагасаки euronews.com

Атомная бомба по прозвищу "Толстяк". Именно такую бомбу сбросила на Нагасаки euronews.com

Промышленная долина Нагасаки после взрыва ядерное бомбы euronews.com

Католический собор Уракамы возвышается над выжженным городским пейзажем Нагасаки euronews.com

Разрушенный город Нагасаки после бомбардировки euronews.com

Разрушенный город Нагасаки после бомбардировки Wikimedia

Мальчик принес на кремацию тело своего погибшего брата в Нагасаки Twitter "Пул N3"

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Это было первое в истории применение ядерного оружия, которое произошло на завершающем этапе Второй мировой войны.