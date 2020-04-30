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75 лет назад фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер совершил самоубийство

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Ровно 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, покончил с собой лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.

В день последнего штурма Рейхстага, его, вместе с женой Евой Браун, нашли мертвыми в одной из комнат фюрербункера. В своем завещании он сообщал о выборе смерти вместо позора капитуляции. Своих же подчиненных он попросил о кремации, чтобы над его телом не могли поглумится враги.

Модель бункера Гитлера

Модель бункера Гитлера

"Газета. ру"

Согласно многочисленным воспоминаниям присутствующих в тот день в бункере вместе с Гитлером, в свою последнюю ночь фюрер не мог уснуть. Под утро он вызвал к себе генерала СС Вильгельма Монке, обязанностью которого была оборона рейхсканцелярии и спросил: "Сколько еще вы сможете продержаться?". На что услышал ответ: "Максимум 24 часа", написал в своей книге "Гитлер. Последний год. Хронология апокалипсиса" исследователь Харальд Санднер.

Пообедав, в 14:30 Гитлер и Браун в последний раз появились на публике, чтобы попрощаться с ближайшим окружением, а затем удалились в кабинет фюрера, закрыв за собой тяжелую металлическую дверь. Его подчиненные пытались расслышать, что происходит в комнате, но из-за артиллерийского обстрела так и не смогли услышать главного выстрела. Лишь учуяв запах пороха, они вскрыли дверь увидев своего главу с простреленным виском, его жена мертвая сидела напротив в кресле с пулевым ранением.

Адольф Гитлер и Ева Браун

Адольф Гитлер и Ева Браун

"Яндекс"

Правда, согласно другим источникам, Ева и Гитлер сидели рядом. Он действительно застрелился, а женщина, вероятно, приняла капсулы яда.

Обнаружив мертвые тела, как и завещал фюрер, их вынесли наружу, где и произошла кремация. Дотла трупы спалить не удалось, и обугленные тела были закопаны в воронке от снаряда.

"Более или менее достоверно то, что оба трупа отнесли по 36 ступенькам к выходу в сад. Там их завернули в одеяла, положили в воронку от снаряда, облили бензином и подожгли. Пламя взметнулось вверх. Один сотрудник охраны СС увидел это, спустился вниз и прокричал своему товарищу Рохусу Мишу, телефонисту: "Шеф горит! Хочешь взглянуть?" – написал Санднер.

О самоубийстве Гитлера стало известно 1 мая, а на следующий день военные советской армии нашли фюрербункер. 5 мая были найдены его останки, подлинность которых подтвердили после ряда экспертиз. В 1945 году трупы самоубийц из бункера Гитлера были закопаны в районе города Бух.

Адольф Гитлер

Адольф Гитлер

hyser

В 1946 году останки фюрера вновь перезахоронили в Магдебурге, в 1970 году было принять решение окончательно уничтожить сожженные остатки, и прах Гитлера был развеян по ветру у реки Бидевиц. Сохранились лишь зубные протезы и часть черепа Гитлера с входным пулевым отверстием

На протяжении десятилетий определенную популярность имели конспирологические теории о том, что Гитлер на самом деле уцелел и бежал в Аргентину на подводной лодке, где прожил до старости под вымышленным именем и с измененной внешностью.

В апреле 2019 года ФБР были рассекречены документы о том, что в сентябре 1945 года спецслужба располагала некоей информацией о бегстве фюрера в Аргентину, которая была изложена в официальном досье, однако, расследование тогда так и не было проведено, поскольку информация была сочтена недостаточной и недостоверной.

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Автор
Лана Устимова
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Ева Браун Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Германия
Теги
смерть война
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Roma Roma
Roma Roma
А путя тоже сейчас в бункере сидит! Может завтра тоже такая новость будет?!!!!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Roma Roma, ты уже за упокой своего фюрера в церкви турецкой секты свечку поставил?
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