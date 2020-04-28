"70 тысяч жертв": названы риски второй волны коронавируса в Италии

Вторая волна заболеваемости коронавирусом в Италии может увеличить количество жертв до 70 тысяч.

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Как свидетельствуют данные трех итальянских университетов Тренто, Удине и Миланского политехнического института, новый кризис может наступить уже с 8 июня, если проблеме не будет уделено должного внимания, передает La Repubblica.

"Мы выдвинули, по крайней мере, три разные сценария. В случае первого сценария, с сохранением жестких ограничений, эпидемия будет исчерпана через один-два месяца. Снятие ограничений без всяческого контроля соблюдения мер безопасности и социальной дистанции приведет к возрастанию количества жертв до 70 тысяч, а эпидемия продлится еще на один год", – говорят исследователи.

Вторая волна коронавируса в Италии увеличит количество жертв до 70 тысяч pixabay

"И третий сценарий, контролированное ослабления ограничений, с использованием всех мер безопасности и отслеживанием локальных вспышек, оставит эпидемию более или менее на уровне текущего сокращения. В таком случае общее количество жертв к концу года достигнет 30-35 тысяч", – отметили ученые.

По их мнению, избежать наихудшего сценария поможет только массовое тестирование людей на коронавирус.

"Все меры, которые позволяют выявить положительные результаты на ранней стадии и разорвать цепи заражения, а также строгое соблюдение правил гигиены и расстояния между людьми. Только "агрессивное" тестирование позволит нам ослабить ограничения без серьезных последствий", – заявили они.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены в мельчайших частицах атмосферы.

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