48 часов истекают: СМИ узнали об опасном маневре США у берегов Сирии

Американский эсминец Donald Cook, на борту которого находятся не менее 50 крылатых ракет Tomahawk, опасно приблизился к сирийскому городу Тартус, где находится российская военно-морская база.

К нему уже не менее четырех раз приближались российские истребители, пишет Hurriyet.

Отмечается, что Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии в понедельник, 9 апреля.

В ВМС США отрицают информацию о том, что их эсминец приблизился к Сирии и преследовался российскими самолетами.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент США Дональд Трамп пообещал подготовить ответ на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов.