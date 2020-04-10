3000 евро за рыбалку и штраф за арахисовую пасту: как Испания живет в условиях карантина

Известные своей любовью к свободе и социальному взаимодействию испанцы трудно воспринимают ограничения – так же, как и украинцы. Тем не менее, в отличие от нас, они ответственно относятся к соблюдению карантина из-за коронавируса. Отчасти этому способствует более жесткая реакция полиции на выявленные нарушения. И вообще реагирование как таковое. Отчасти – мощный размах болезни, который заставляет серьезно задумываться о последствиях своих действий.

OBOZREVATEL пообщался с украинцами, которые уже давно переехали в Испанию. Они подробно описывают жизнь в условиях карантина.

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Валенсия. Работы нет, но правительство без денег не оставило

Как и вся Испания, город находится на жестком карантине, и хотя статистика заболеваемости там совсем небольшая, местные уже вторую неделю сидят по домам.

Пустая площадь Валенсии

Украинец Владимир живет и работает в Валенсии. Он рассказывает, что в последнее время все связь с внешним миром происходит исключительно через интернет.

"Я работаю в сфере обслуживания: ремонт сантехники, электрики, выполняем мелкие ремонты. Еще несколько недель назад у нас произошло сокращение рабочего времени, могли выехать на работу на час-два. Заказов становилось все меньше, люди сами начали соблюдать карантин. А с прошлой недели ввели более жесткие ограничения. Работать могут только магазины и аптеки, нам работы не осталось", – говорит он.

Закрытый зал ожидания

В принципе, как и в Украине, там остались без работы тысячи людей, но правительство Испании нашло возможность позаботиться о людях. Было принято срочное решение сделать выплаты по временной безработице в размере 70% от заработной платы.

"Мне повезло работать официально. Если бы нет, не знаю, что я делал бы. Нам пообещали выплатить средства, и этим занимается наша компания. Там же подают документы в онлайн-режиме, но желающих хватает, очень много людей остались без работы. Еще 15 марта компания выплатила мне зарплату, сейчас часть еще выплатит, а остальные ждем от правительства. Обещают, что где-то с 10 по 15 апреля деньги перечислят", – рассказывает украинец.

Испанцы очень благодарны за такое решение, потому что видят и опыт других стран, где безработных просто оставляют на произвол судьбы, кормят обещаниями.

В целом ситуация в городе спокойная, говорит Владимир, местные пытаются соблюдать карантин, хотя есть и те, кто хочет вырваться "на волю".

"Полиции на улице не сказать, что много. Но, если кто-то решил выйти на прогулку в парк, или побегать, то, конечно, ловят и штрафуют. Выйти можно только к ближайшему магазину или аптеке, и это контролируется", – объясняет он.

Полиция в Валенсии контролирует соблюдение условий карантина

Выйти из дома можно не только в магазин, когда ситуация острая. Но для этого требуется специальное разрешение. "Например, у кого-то замок заклинило, и человек не может попасть домой. В таком случае, конечно, рабочему дается разрешение на выезд. В пропуске прописывается имя и фамилия человека, где работает, какой вид работ едет выполнять и ориентировочное время".

Кстати, в магазинах, как ни странно, испанцы так же в первую очередь скупают крупы и туалетную бумагу. То есть это не только фишка постсоветских стран. В остальном же продуктов хватает.

"Такого, как могут показывать в фильмах, – пустые полки в магазинах, а по улицам разгуливают вандалы, нет. Запускают по очереди, перед входом обязательно дезинфицируют руки и раздают одноразовые целлофановые перчатки", – рассказал наш собеседник.

Мадрид. Жесткий контроль нарушителей и 3000 евро штрафа

Украинка Лиля, которая переехала в Испанию еще десять лет назад и сейчас проживает в Мадриде, рассказала нам подробности жизни в условиях жестких ограничений.

Первое, что бросается в глаза, так это полный контроль со стороны полиции. Ты можешь еще не успеть выйти из дома, а полицейский уже подходит к тебе уточнять, откуда и куда идешь.

На карантине полиция Мадрида проверяет всех

"Еще в начале карантина мой знакомый вышел из дома, чтобы пойти в гости. Как только он завернул за дом, его остановили и развернули назад", – рассказывает украинка.

По ее словам, когда страну перевели на карантин, но особых ограничений еще не было, испанцы приняли это как дополнительный отпуск. Они радовались выходным, гуляли по улицам, встречались в кафе. Власть вынуждена была усиливать ограничительные меры. Очень похоже на то, что сейчас происходит в Украине. Но в Испании все же введено чрезвычайное положение.

На карантине полиция Мадрида проверяет всех

"Конечно, есть и те, кто наперекор полиции пытаются выйти гулять. Была ситуация, когда больная убегала из больницы, ее искали по всему городу.

Также еще одна украинка рассказывала, как группа украинцев решила поехать на рыбалку. Главное, что они даже пытались соблюдать правила. Так как сейчас в Испании нельзя, чтобы в машине находилось более двух человек, они выехали тремя машинами. Их остановили и каждому выписали штраф в размере 3000 евро", – рассказала она.

При этом нельзя сказать, что наказывают абсолютно всех. Обычно испанские правоохранители ограничиваются предупреждением, но если ты продолжаешь нарушать правила карантина, там церемониться не будут и сразу выпишут крупный штраф. Тем не менее его размер можно уменьшить, если оплачиваешь сразу же.

"Но и полицейские бывают иногда неправы. В городе Аликанте мужчину оштрафовали за то, что он вышел в магазин и купил себе арахисовую пасту. Правоохранители решили, что это не продукт первой необходимости и оштрафовали его на 700 евро. Вчера по этому поводу выступил наш министр МВД и сказал, что это неправильно, и будет проведено служебное расследование", – говорит Лиля.

Конечно, на карантине сидят не только взрослые, но и дети. Украинка отмечает, что в Испании нет такого хаоса с обучением, как в Украине. Более того, никаких онлайн-уроков у них не проводится.

"У меня двое детей 8 и 6 лет. Оба ходят в школу, здесь она работает с 3 лет (как для дошкольников). Сейчас все школы закрыты на карантин, никакого дистанционного обучения нет, нам просто дают домашнее задание, и мы его сбрасываем учителям. Но сейчас у нас каникулы, мы вообще ничего не делаем. Когда закончится карантин, неизвестно. Скорее всего, не раньше мая", – объясняет она.

Соблюдение карантина в Испании

По сравнению с Украиной, где жалуются на кучу домашних заданий, в Испании учителя просто боятся много задавать детям из-за реакции родителей.

Соблюдение карантина в Испании

"Пока о продлении учебного года ничего не говорили, даже наоборот – были разговоры о том, чтобы завершить уже этот учебный год и отпустить детей до 1 сентября. Забрать месяц лета еще на обучение? Не думаю. Испанцы сильно себя любят, чтобы жертвовать своими каникулами, отпусками, хотя еще неизвестно, какие этим летом будут отпуска", – описывает ситуацию с образованием на период карантина украинка.

В целом, когда усилили ограничительные меры, испанцы были возмущены, но сейчас привыкают и пытаются себя развлекать дома. "Те все видео, где испанцы танцуют, поют, хлопают в ладоши на балконах, так все и происходит", – рассказала Лиля.