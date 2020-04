3000 евро за рыбалку и штраф за арахисовую пасту: как Испания живет в условиях карантина

Известные своей любовью к свободе и социальному взаимодействию испанцы трудно воспринимают ограничения – так же, как и украинцы. Тем не менее, в отличие от нас, они ответственно относятся к соблюдению карантина из-за коронавируса. Отчасти этому способствует более жесткая реакция полиции на выявленные нарушения. И вообще реагирование как таковое. Отчасти – мощный размах болезни, который заставляет серьезно задумываться о последствиях своих действий.

OBOZREVATEL пообщался с украинцами, которые уже давно переехали в Испанию и, собственно, подробно описывают жизнь в условиях карантина.

Как и вся Испания, город находится на жестком карантине, и хотя статистика заболеваемости там достаточно небольшая, местные уже вторую неделю сидят по домам.

Украинец Владимир живет и работает в Валенсии, он рассказывает, что в последнее время все связь с внешним миром происходит исключительно через интернет.

"Я работаю в сфере обслуживания: ремонт сантехники, электрики, выполняем мелкие ремонты. Еще несколько недель назад у нас произошло сокращение рабочего времени, могли выехать на работу на час-два. Заказов становилось все меньше, люди сами начали соблюдать карантин. А с прошлой недели ввели более жесткие ограничения. Работать могут только магазины и аптеки, нам работы не осталось", – говорит он.

