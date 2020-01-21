Главная Новости
21 января • обновлено в 16:07
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

$3 млн наличными: в Иране объявили награду за "голову" Трампа

579
Читать материал на украинском

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзех заявил о выплатите вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.

"Голову" американского лидера он оценил в $3 млн. Соответствующее предложение законодатель озвучил на заседании парламента 21 января, сообщает иранское агентство ISNA.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", – сказал Хамзех.

В Иране объявили награду $3 млн за убийство Трампа

В Иране объявили награду $3 млн за убийство Трампа

При этом деталей о том, кто именно выдал решение предложить такую награду и имеет ли эта идея поддержку со стороны высшего руководства страны, иранский парламентарий не сообщил.

Однако добавил, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие. Поэтому Хамзех также предложил разработать в стране ракеты большой дальности, способные нести мощные боеголовки.

Отметим, что Керман, расположенный в провинции к югу от столицы Ирана, является родным городом убитого в результате спецоперации США иранского генерала Кассема Сулеймани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
награда убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
10
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги