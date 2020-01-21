$3 млн наличными: в Иране объявили награду за "голову" Трампа

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзех заявил о выплатите вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.
"Голову" американского лидера он оценил в $3 млн. Соответствующее предложение законодатель озвучил на заседании парламента 21 января, сообщает иранское агентство ISNA.
"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", – сказал Хамзех.
В Иране объявили награду $3 млн за убийство Трампа
При этом деталей о том, кто именно выдал решение предложить такую награду и имеет ли эта идея поддержку со стороны высшего руководства страны, иранский парламентарий не сообщил.
Однако добавил, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие. Поэтому Хамзех также предложил разработать в стране ракеты большой дальности, способные нести мощные боеголовки.
Отметим, что Керман, расположенный в провинции к югу от столицы Ирана, является родным городом убитого в результате спецоперации США иранского генерала Кассема Сулеймани.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Во Флориде у резиденции президента США Дональда Трампа задержали вооруженного иранца. При себе у него было мачете, кирка и 22 тысячи долларов в кармане.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.