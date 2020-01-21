$3 млн наличными: в Иране объявили награду за "голову" Трампа

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзех заявил о выплатите вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.

"Голову" американского лидера он оценил в $3 млн. Соответствующее предложение законодатель озвучил на заседании парламента 21 января, сообщает иранское агентство ISNA.

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", – сказал Хамзех.

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При этом деталей о том, кто именно выдал решение предложить такую награду и имеет ли эта идея поддержку со стороны высшего руководства страны, иранский парламентарий не сообщил.

Однако добавил, что Иран может избежать любых угроз, если у него будет ядерное оружие. Поэтому Хамзех также предложил разработать в стране ракеты большой дальности, способные нести мощные боеголовки.

Отметим, что Керман, расположенный в провинции к югу от столицы Ирана, является родным городом убитого в результате спецоперации США иранского генерала Кассема Сулеймани.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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