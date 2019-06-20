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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Все статьи автора

Враг не ожидал: сколько осталось жить Гиркину и Дубинскому?

8.3т

Первый в мире террористический акт и военное преступление, которые были раскрыты благодаря беспрецедентной по масштабу работе подразделений киберразведки ряда стран, и прежде всего Украины - это гибель "Боинга" МН-17.

Социальные сети и широчайшее распространение фотоаппаратов и смартфонов, на которые были запечатлены следы преступления, разоблачили секретную операцию высшего руководства России во главе с Путиным, один из крупнейших террористических актов в мировой истории, организованный российским государством. В любую другую эпоху это было бы невозможно, ведь ни один участник террористического акта пока не заговорил - но сейчас палачей "Боинга" вычислили по следам в соцсетях, по записям на смартфоны и следах на гугл-картах, чего преступники, конечно, ожидать не могли. Когда-нибудь об этом невероятном расследовании напишут книги, и это войдет в историю.

Сбитый Боинг на Донбассе

Сбитый Боинг на Донбассе

Новости
Суд над Россией

Нидерланды выдвигают обвинения против РФ в уничтожении "Боинга" МН-17 и будет требовать выдачи российских военных преступников - включая полковника ФСБ Игоря Гиркина, полковника ГРУ Сергея Дубинского. Все обвинения РФ против Украины признаны фейками и отброшены.

Враг не ожидал: сколько осталось жить Гиркину и Дубинскому?

Враг не ожидал, что все телефонные переговоры прослушивались специалистами СБУ, что несмотря на огромное количество используемых и часто сменяемых телефонов, все равно был записан весь поток голосов, все контакты, голоса преступников идентифицированы среди миллионов контактов, проведены фонетические экспертизы, и все это представлено в суде. Эта титаническая работа заслуживает самых высоких оценок.

Новости
Кто сбил Боинг MH-17 на Донбассе?

Благодаря радиотехнической разведке СБУ, нашим агентам и патриотам Украины, которые засняли видео и фото российского "Бука", сделали фото места пуска ракеты, благодаря экспертам Киевского института судебных экспертиз, международной следственной комиссии, установлены, идентифицированы и точно доказана причастность группы российских террористов - участников вторжения на Донбассе. Вывезены в Украину, а оттуда - в Нидерланды ценнейшие улики:

Обнаружены фрагменты корпуса самой ракеты, сбившей "Боинг".

Обнаружены поражающие элементы российской ракеты, сбившей "Боинг".

Обнаружены детали самолета, пробитые этими поражающими элементами.

Новости
Своих убийц не выдаем!

Фонетические экспертизы подтвердили подлинность голосов российских террористов.

Уникальный свидетель - гражданин Украины Сергей Тиунов, доброволец батальона "Донбасс" идентифицировал неизвестный голос - голос командира подразделения охраны "Бука" полковника Дубинского. Это был его старый друг, с которым он вместе воевал еще в Афганистане. Экспертиза подтвердила точность опознания голоса.

Эпохальное событие. Прокуратура Нидерландов установила, что малайзийский "Боинг" МН-17 под Торезом был сбит военнослужащими 53-й российской зенитно-ракетной бригады комплексом "Бук М1-2", прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем из 12 идентифицированных участников операции российской армии на Донбассе.

Следующий этап расследования - выдвижение обвинений и требование выдачи военнослужащих ВС РФ из состава 53-й зенитно-ракетной бригады, которые сбили "Боинг".

Теперь у международной юстиции появились юридические основания допросить в РФ полковника ФСБ Игоря Гиркина и полковника ГРУ ВС РФ Сергея Дубинского, и в случае не исполнения - выдвигать обвинения Российской федерации в организации и защите террористов. Гражданские иски о компенсации ущерба к РФ теперь будут исполнены на территории цивилизованных стран.

Новости
Теперь спать спокойно сможет и Путин

Трудно переоценить значение этого решения. Все сказки российской пропаганды про "украинский штурмовик", потом про "украинский истребитель", потом про "украинский "Бук" - все это отброшено в историей в мусор, как и все прочие заявления российских властей о войне.

Российская агрессия, нарушение суверенитета Украины, вторжение, убийства, нарушения прав человека российской армией - все это теперь признано официально за рубежом.

Сколько осталось жить Гиркину и Дубинскому? Думаю, "украинские ДРГ" уже планируют их ликвидацию, где бы они ни были в РФ, своей смертью эти негодяи не умрут.

Потому что теперь они свидетели, способные разоблачить на Западе режим Путина.

Руководство Украины, на мой взгляд, должно отметить самыми высокими наградами всех участников операции по разоблачению российских террористов, сбивших "Боинг", это целая группа наших граждан, которыми наша страна должна гордиться, и который заслуживают почетного места в истории Украины.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Бутусова
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Комментарии
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an and
an and
Ну те, кто пишет ниже, просто не видели всех доказательств! Фото там десятки, если не сотни по всему пути следования БУКа, данные геолокации мобильных данных всех участников и многое другое...ну а для тех, кто по понятиям, достаточно посмотреть скриншот личной записи Гиркина в Одноклассниках о том, что они сбили укр самолет сразу после трагедии! Но главное не это всё! А то, что не Украина обвинила Россию, а международная следственная группа! Ну а Россия понятно, что говорит.. Точка!
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
an and, Фото не является прямым доказательством. И не является никаким доказательством пуска ракеты. Ты когда уже сядешь за учебник логики и перестанешь нести чушь?
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Питон Каа
Питон Каа
Да уж, из этих жалких жовто-блакытних лоскутков шубы не сошьешь. Все эти фотошопные творения доказывают только одно - Украина тщательно готовила эту провокацию под руководством и при непосредственном участии спецслужб США (сами они только "смерть" Бабченко изобрести смогли). А вот что касаемо упомянутых автором обломков ракеты, так тут совсем интересно, особенно, когда выяснилось, что пребывала эта ракета на территории Украины и использовать ее могли только ВСУ, тут голландцы крепко подставили Украину, ну не знали они, что русские имеют на нее всю документацию, думали - раз ракета украинская, то и все документы на нее у Украины, ан нет. Так что до настоящего суда, который бы признала Россия весь этот набор фотошопа не дойдет. А Гиркин с Дубинским будут преспокойно жить до старости ибо украинские ДРГ до них не доползут, на своих же минных полях и подорвутся, как обычно.
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Питон Каа
Питон Каа
Chesny Victor, обижаешь, методичка свеженькая, только подвезли.
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Питон Каа
Питон Каа
Дяченко Андрій, мозги может и маленькие, да только документально подтверждено, что ракетка принадлежала Украинушке.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
А теперь, маленькие украинские друзья, я объясню почему все у кого есть мозги это "расследование" без смеха наблюдать на могут. Итак: "Обнаружены фрагменты корпуса самой ракеты, сбившей "Боинг". - Молодцы. Правда ракета оказалась украинской. Но может у них уже какая другая ракета есть. "Обнаружены поражающие элементы российской ракеты, сбившей "Боинг"." - А вот здесь уже начинается засада. Установить относятся ли поражающие элементы к этой самой ракете или к иной невозможно. "Обнаружены детали самолета, пробитые этими поражающими элементами." - Молодцы. Правда чего там обнаруживать если ополченцы их собрали и отдали голландцам. Впрочем, далеко не все, что видно даже на фоторафиях реконструкции самолёта. "Фонетические экспертизы подтвердили подлинность голосов российских террористов." Подлинность голосов можно - это конечно любопытно, но никаким доказательством не является. То есть по факту у "комиссии" нет никаких доказательств. Нет даже подтвержденного хоть каким-то вещественными доказательствами месте пуска ракеты. Нет никаких доказательств ввоза "Бука" из России и нет доказательств, что это "Бук", если он был ввезён, произвёл пуск ракеты. От так от, малята.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Chesny Victor, Ну так сиди и не чирикай.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Ivanov Igor, много текста, а сидеть один хер.
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