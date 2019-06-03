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2,5 млн за день: полураздетая модель с финала Лиги чемпионов поплатилась за славу

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Американская модель Кинси Волански, которая прославилась после забега на финале Лиги чемпионов, поплатилась за свою популярность аккаунтом в Instagram.

За сутки на её новости подписалось около двух миллионов пользователей, после этого страница Волански оказалась недоступной.

"Когда ты добился 2,5 млн подписчиков за ночь, а потом твой аккаунт взломали. Просто не обращайте внимания, ребята. Это настоящие американские гонки в плане эмоций. Это самые сумасшедшие 24 часа в моей жизни!Совершайте вещи, которые пугают вас, выходите из зоны комфорта. Я живу ради таких моментов, которые заставляют моё сердце бешено биться", — написала модель.

Кинси Волански

Кинси Волански

Instagram Кинси Волански

2,5 млн за день: полураздетая модель с финала Лиги чемпионов поплатилась за славу

2,5 млн за день: полураздетая модель с финала Лиги чемпионов поплатилась за славу

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

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Место
США
Тег
модель
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