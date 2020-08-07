24-летняя фельдшер из Бейрута стала символом трагедии: в сети рассказали ее историю. Видео

24-летняя Сахар Фарес, оказавшаяся 4 августа в эпицентре взрыва в Бейруте, стала символом всех жертв катастрофы.

Как пишет The New York Times, Фарес работала фельдшером в пожарной бригаде, которая первой приехала к горящему складу с селитрой.

Она позвонила жениху, включила видео и стала показывать бушующее в порту пламя.

Жених позднее рассказал, что это выглядело как фейерверк, мерцающий красным и серебристым в густом дыму. По словам Фарес, звуки были странными, не похожими ни на что, с чем она и ее команда когда-либо сталкивались.

Огонь все усиливался, и жених стал просить девушку найти укрытие. В этот момент раздался взрыв.

В последний путь Сахар провожали в белом гробу и под звуки свадебного оркестра. Жених сидел на плечах родственника и плакал.

Сахар Фарес стала символом всех жертв катастрофы в Бейруте nytimes.com

Погибшую в Бейруте фельдшера хоронили в белом гробу nytimes.com

Напомним, взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.

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