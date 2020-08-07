24-летняя фельдшер из Бейрута стала символом трагедии: в сети рассказали ее историю. Видео

Сахар Фарес погибла в эпицентре взрыва.
24-летняя Сахар Фарес, оказавшаяся 4 августа в эпицентре взрыва в Бейруте, стала символом всех жертв катастрофы.
Как пишет The New York Times, Фарес работала фельдшером в пожарной бригаде, которая первой приехала к горящему складу с селитрой.
Она позвонила жениху, включила видео и стала показывать бушующее в порту пламя.
Жених позднее рассказал, что это выглядело как фейерверк, мерцающий красным и серебристым в густом дыму. По словам Фарес, звуки были странными, не похожими ни на что, с чем она и ее команда когда-либо сталкивались.
Огонь все усиливался, и жених стал просить девушку найти укрытие. В этот момент раздался взрыв.
В последний путь Сахар провожали в белом гробу и под звуки свадебного оркестра. Жених сидел на плечах родственника и плакал.
Сахар Фарес стала символом всех жертв катастрофы в Бейруте nytimes.com
Погибшую в Бейруте фельдшера хоронили в белом гробу nytimes.com
Напомним, взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета.