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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Путину отказали

67.4т

Когда в середине 90-х годов я приезжал в Беларусь, главной темой разговоров местных жителей было скорое введение единой валюты союзного государства.

Мои собеседники почему-то считали, что если объединить российский и белорусский рубль, то получится доллар. А, может быть, и не доллар. Просто российский рубль казался сильнее и предсказуемее белорусского, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Я утверждал, что никакой единой валюты не будет просто потому, что в Москве думают не о единой валюте, а о замене белорусского рубля российским. И никто не собирается предоставлять Александру Лукашенко контроль над эмиссией единой валюты. А сам белорусский президент, конечно же, от такой эмиссии никогда не откажется. Потому что если он не будет контролировать национальную валюту, то решать, сколько платить бюджетникам и пенсионерам будут, в конечном счете, не в Минске, а в Москве.

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Мне, конечно, не верили - но никакой единой валюты союзного государства так с тех пор и не появилось. Да и само союзное государство - самая настоящая фикция. И тем не менее, сегодня Александр Лукашенко вновь заговорил о едином рубле.

Но опять-таки - о едином рубле, а не замене российским рублем белорусского. Лукашенко даже не против, чтобы эмиссионный центр для этой новой валюты разместился в родном для Путина Санкт-Петербурге, но по-прежнему не готов отказаться от контроля над деньгами. Потому что деньги - это чуть ли не единственный инструмент контроля Лукашенко над собственным населением. Есть еще, конечно, силовики. Но кто знает, кому они будут подчиняться тогда, когда не Лукашенко будет им платить.

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Лукашенко утверждает, что таким образом он реагирует на предложение Путина. Но выглядит это не как согласие, а как отказ. Путин вряд ли предлагал белорусскому коллеге объединение валют. Скорее всего, российский президент вернулся к любимой кремлевской теме замены белорусского рубля российским. Ведь в Москве именно такое представление о равноправной интеграции - все должно быть нашим.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Беларусь
Источник
Источник:espreso.tv
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Исаев Максим
Исаев Максим
Путину отказали... а шо, ПутЕн шо-то просил?
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Эмиссия денег является монопольным правом ЦБ и находится только в его компетенции. Как следствие эмиссионный центр ни как не может быть ни в Питере, не в Минске.
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
В середине 90-х Потников уже дуплился в щирую свою дупу)))
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Пушненка Семен, Интересно, что чище и менее гавнистее - твой рот или "щирая дупа" Портникова?
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