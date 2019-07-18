208 на 69: в Минске договорились об обмене пленными. Все подробности

В четверг, 18 июля, в Минске на переговорах стороны договорились об обмене пленных по схеме 208 на 69.

Об этом на брифинге, 18 июля заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

"Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69", – отметил он.

Бессмертный подчеркнул, что украинская сторона была готова начать эту процедуру еще вчера, 17 июля, но против выступила Россия.

"Это было поддержано даже представителями из ОРДЛО. Но этому возразил Кремль, представители Москвы. Поэтому в конце концов договорились проводить процедуру правовой чистки", – сообщил он.

В результате обмена террористы должны отпустить 69 украинцев, в обмен они получат 208 человек. По словам Бессмертного, к этим 208 и 69 относятся лица "с разной категорией правовой очистки". Также он подчеркнул, что при этом обмене пленными Россия не отдаст украинских моряков.

"Где-то это будет несколько дней, где-то несколько месяцев, но эта процедура запущена", – акцентировал Бессмертный.

Кроме того представитель Украины в ТКГ в Минске раскрыл детали анонсированного бессрочного перемирия на Донбассе 21 июля.

"Впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Следующее, предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. А также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь в течение неопределенного периода", – пояснил он.

По его словам, украинская сторона надеется, что срок прекращения огня будет "максимальным или навсегда", чтобы можно было выполнить необходимые работы, в частности по ремонту моста на КПВВ Станица Луганская.

Также Бессмертный добавил, что стороны договорились начать работы по организации разведения войск на других участках, о которых было договорено еще в 2016 году. Это касается населенных пунктов Золотое и Петровское. Кроме этого, было согласовано прекращение дальнейшего минирования территорий вокруг них.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал приглашение главы Украины Владимира Зеленского на переговоры в Минске при участии лидеров Германии, США, Франции и Великобритании.

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