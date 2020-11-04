2024 год может стать последним для МКС в том виде, который мы знаем сейчас. По крайней мере, до этого года предусмотрено финансирование станции, но уже сейчас понятно, что несмотря на возможность продления ее жизни еще на 4 года, вопрос о назначении этого космического объекта задается все чаще и положительный ответ на него находится все труднее.

Дело в том, что часть доноров проекта, США, Япония и Европейское космическое агентство, имеют собственные космические программы, не связанные с МКС. Так, эти три страны договорились о совместном освоении Луны и в этом проекте предусмотрена космическая станция именно у Луны.

Через 3 года к луне отправится сервисный модуль "Шлюз", который будет иметь все необходимое для присоединения к нему нужного количество модулей, которые дадут промежуточную базу между Луной и Землей. А на поверхности Луны предполагается построить нечто вроде поселка.

В ближайшее время на орбите Земли может появиться космическая станция Китая, поскольку он уже запускал два прототипа модулей, которые могут стать ядром станции. А кроме того, через пару лет, начинает свою пилотируемую программу Индия, которая тоже имеет планы построить свой форпост на орбите Земли.

Ну а МКС теряет свою привлекательность. В самом деле, станция находится на орбите уже 20 лет и за это время, многие ее части морально устарели. Более того, на российской стороне станции, оборудования уже просто начало входить из строя, подвергая опасности обитателей станции.

Но пока она на орбите, американская компания Axiom Space из Хьюстона, планирует начать стыковать к ней модули, которые будут способны принимать не только экипажи научных, исследовательских миссий, но и космических туристов. Эти модули должны дать возможность туристам получить максимум комфорта на орбите. А после принятия решения о ликвидации станции, Axiom Space планирует отделить свои модули от станции и продолжить собирать станцию из собственных модулей.

Между прочим, компания имеет уже не просто декларацию о совместных действиях с компанией Илона Маска, которая обеспечит как вывод модулей на орбиту, так и транспортное сообщение силами SpaceX Crew Dragon, но и первый реальный контракт.

В общем, старушка МКС, постепенно вырабатывает свои ресурсы, а российские модули начали откровенно сыпаться, в техническом плане. Ну и что самое интересное, все указанные выше планы по созданию в космосе форпостов, уже не учитывают "Роскосмос" как отдельного игрока или партнера по какому-то альянсу.

Отсюда следует, что надпись на одном из памятников Гагарина в РФ: "Юра, мы все прос*али!", постепенно становится реальностью, а через четыре года, может стать объективной реальностью. По крайней мере, все к этому идет.