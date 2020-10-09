2020 год побил рекорд по количеству климатических катастроф – Bloomberg

Количество циклонов, пожаров и природных катастроф за первые девять месяцев 2020 года оказалось таким же, как за целый год в 2011-м и 2017-м, сделав текущий год рекордсменом.

Несмотря на то, что до конца 2020 года еще целый квартал, штормы, пожары, засухи, только из бюджета США вытащили 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что с начала 2020 года только в США произошло 16 стихийных бедствий (чтобы посмотреть инфографику доскролльте страницу до конца).

При этом каждое из них нанесло ущерб на сумму более 1 миллиарда долларов США. Для сравнения в 2011 и в 2017 годах произошло такое количество катастроф за все 12 месяцев, а не за три первых квартала, как в 2020-м.

Издание пишет, что, согласно прогнозам, следующий шторм будет приближаться к побережью Луизианы, что потребует от него пройти через теплые воды Мексиканского залива.

Пожары в Калифорнии в августе стали наибольшим зарегистрированным "гигантским пожаром", охватившим более миллиона из 4 с лишним миллионов акров в штате.

Помимо этого, к концу сентября около 43% континентальной части США столкнулись с засухой, особенно на северо-востоке и западе. Это природное бедствие стало самым большим с сентября 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые озвучили прогноз на 2020 год, назвав его самым жарким в истории.