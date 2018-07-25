20 лет у власти: в сети всплыло знаковое видео с Путиным

Ровно 20 лет назад, 25 июля 1998 года, нынешний президент РФ Владимир Путин возглавил ФСБ, в связи с чем в сети напомнили редкие кадры, на которых тогдашний глава правительства Сергей Кириенко представляет нового начальника подчиненным.

"Для меня возвращение в органы безопасности – это возвращение в мой родной дом", – заявил Путин на архивном видео, которое выложило Радио Свобода.

Своими заместителями тогда он назначил своих петербургских друзей Николая Патрушева, Виктора Черкесова и Сергея Иванова, которые уже за его президентства занимали или продолжают занимать разные высокие посты в России.

Должность директора ФСБ Путин занимал до августа 1999 года, когда Ельцин назначает его премьер-министром.

Отметим, что как раз во время его руководства в ФСБ в России чеченские боевики вторгаются в Дагестан, а в сентябре происходит серия террористических актов – взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, жертвами которых становятся более 300 человек.

Напомним, ранее бизнесмен рассказал, как Путин брал взятки в 90-х.