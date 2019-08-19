2-месячный малыш чудом выжил: в Германии на вокзале устроили кровавую резню

В Германии мужчина с ножом набросился на людей на вокзале города Изерлон.

Как сообщает Bild, в результате инцидента погибли два человека, мужчина и женщина. Причем, в момент нападения на руках у женщины был двухмесячный ребенок, но ему удалось выжить.

Преступник даже не пытался оказывать сопротивление после совершения двойного убийства. Он просто сел на землю и ждал прибытия стражей порядка.

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Позже выяснилось, что причиной стала ревность. Злоумышленником оказался бывший муж убитой женщины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в США 3 и 4 августа в трех разных городах злоумышленники открыли огонь по людям. В результате инцидентов погибло по меньшей мере 29 человек и десятки пострадали.

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