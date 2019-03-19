|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Дмитрий Орешкин
Дмитрий Орешкин
Российский политологВсе статьи автора

Назарбаева поставили перед выбором

4.3тЧитать материал на украинском

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - объяснил он свое решение.

Своим мнением о том, что стоит за этим поступком, с OBOZREVATEL поделился российский политолог Дмитрий Орешкин.

Я думаю, он разумный человек, он понимал, что в 90 лет трудно руководить такой страной как Казахстан. Так что, наверное, он готовил какого-то преемника, который не будет его слишком сильно задевать.

Во всяком случае, он достаточно мужественный человек, в отличие от Владимира Владимировича Путина, он может позволить себе рискнуть, потому что для него это важно. У него есть какие-то представления о том, каким он хочет остаться в народной памяти.

Ельцин в свое время тоже так рискнул.

Это трудно для властного человека – лишиться всех этих инструментов власти. Ты ощущаешь себя голым и беззащитным.

Новости
Назарбаев стал пожизненным председателем

Но я не думаю, что дело в том, что кто-то Назарбаева вынудил, хотя, не исключен и такой вариант. Это для него крайне неблагоприятно, но не думаю, что он это проглядел. Скорее, мы можем ожидать, что все-таки это какая-то договоренность. И в этом смысле Назарбаев подстелил себе достаточно толстый слой соломки, чтобы дожить до конца без проблем.

Но поскольку мы с вами практически ничего не знаем, теоретически остается вариант, что его каким-то образом поставили перед необходимостью и сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться.

В любом случае, это лучше, чем то, что произошло в Туркмении и в Узбекистане, когда смена власти происходит только после смерти первого лица.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Дмитрий ОрешкинДмитрий Орешкин
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты бандеры берите пример, как не просрать страну, и жить в мире народами. Хотя для тварей бандер это пустой звук, эти гниды бандеры научены геноцидам миллионов людей истреблять...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения