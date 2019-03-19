Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - объяснил он свое решение.

Своим мнением о том, что стоит за этим поступком, с OBOZREVATEL поделился российский политолог Дмитрий Орешкин.

Я думаю, он разумный человек, он понимал, что в 90 лет трудно руководить такой страной как Казахстан. Так что, наверное, он готовил какого-то преемника, который не будет его слишком сильно задевать.

Во всяком случае, он достаточно мужественный человек, в отличие от Владимира Владимировича Путина, он может позволить себе рискнуть, потому что для него это важно. У него есть какие-то представления о том, каким он хочет остаться в народной памяти.

Ельцин в свое время тоже так рискнул.

Это трудно для властного человека – лишиться всех этих инструментов власти. Ты ощущаешь себя голым и беззащитным.

Новости Назарбаев стал пожизненным председателем

Но я не думаю, что дело в том, что кто-то Назарбаева вынудил, хотя, не исключен и такой вариант. Это для него крайне неблагоприятно, но не думаю, что он это проглядел. Скорее, мы можем ожидать, что все-таки это какая-то договоренность. И в этом смысле Назарбаев подстелил себе достаточно толстый слой соломки, чтобы дожить до конца без проблем.

Но поскольку мы с вами практически ничего не знаем, теоретически остается вариант, что его каким-то образом поставили перед необходимостью и сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться.

В любом случае, это лучше, чем то, что произошло в Туркмении и в Узбекистане, когда смена власти происходит только после смерти первого лица.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.