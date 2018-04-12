19-километровая мишень: как могут взорвать Крымский мост

Крымский мост могут взорвать несколькими способами. При этом никакие планы по предотвращению терактов не сработают.

Об этом пишут российские СМИ после возобновления заявлений о возможном подрыве.

Напомним, лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский в комментарии "Обозревателю" пообещал атаковать российские учреждения "не только на территории Украины".

В контексте готовности совершать теракты, он заявил: "Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?".

В связи с этим российское издание "Взгляд" проанализировало, как может произойти подрыв.

По мнению экспертов, самым уязвимым мост окажется для нападения не с моря, а с суши. Самым простым способом будет попытка взорвать на мосту грузовик, начиненный взрывчаткой.

"Эти ребята могут прибыть на мост и попытаться его как-то взорвать, хотя это достаточно серьезное сооружение. Чтобы взорвать хотя бы один пролет, потребуется большое количество – от нескольких десятков до нескольких сотен килограммов – тротила", - сказал первый вице-президент Академии геополитических проблем РФ доктор военных наук Константин Сивков.

При этом вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" подполковник запаса Алексей Филатов сказал, что способов совершить теракт, некий подрыв или порчу инфраструктуры могут быть десятки.

По его словам, эта работа будет идти по нескольким направлениям, но многое в стратегии России "будет определяться предполагаемым желанием Украины нанести удар".

При этом эксперт признает, что Россия воюет против Украины.

"Наши отношения с Украиной без натяжки можно назвать военными, и Керченский мост – это линия фронта", – утверждает он.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов озвучил "Обозревателю" свою версию возможного подрыва.

По его словам, пуски ракет оперативно-тактического комплекса "Гром" были осуществлены Украиной с материковой части страны по направлению к морскому полигону в акватории Черного моря; сугубо теоретически ракета "могла бы случайно упасть где-нибудь на пролет Крымского моста".

По его словам, "Керченский мост находится слева от морского полигона. Но теоретически наша ракета могла бы случайно упасть где-нибудь на пролет Крымского моста". "Хотя специально этого никто не сделает", - заметил он.

Ранее российские СМИ озвучили, как российская власть собирается защищать Крымский мост от терактов.

Указывается, что предусматривается использование сил и средств федеральных органов исполнительной власти России и их территориальных органов.

Среди этих органов числятся ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, оперативные штабы в Краснодарском крае, в оккупированном Крыму и Севастополе, а также оперативный штаб в морском районе (бассейне) в Симферополе.

Правда, до теракта может и не дойти. Экологи и архитекторы уже сейчас бьют в колокола - мост попросту может рухнуть из-за изъянов конструкции.