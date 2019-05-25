Наверное, надо что-то сказать по поводу отставки Терезы Мэй. У нее был шанс войти в историю великим государственным деятелем, если бы она сразу мужественно и честно вышла к британцам и сказала - дорогие британцы, вы сделали глупость, за последние полвека евроинтеграция стала основой современной британской государственности, экономически мы не проживем без евроинтеграции, а что такое "счастливая Британия вне ЕС", не может объяснить никто - даже Боря Джонсон с Фараджем, мямлят чего-то невнятное, через слово ложь. Поэтому окей, проголосовали за выход, ну тогда давайте конкретизируем - а чего конкретно вы хотите? Таможенного союза хотите? Норвежский вариант? Жесткий Брекзит вообще без ничего? Давайте второй референдум с опциями, чтобы конкретизировать.
Тут бы выяснилось, что никто понятия не имеет, что они хотят, полный разнобой, и тогда говорится просто - знаете что, вот сформулируете, тогда будем выходить, а пока остаемся в ЕС, пока сторонники Брекзита не дозреют умом. А то проголосовали за несуществующее государство ("обновленный прекрасный равноправный Советский Союз" в марте 1991 года), а теперь построить его не можете и все рушится. Привлечь в мощные союзники Шотландию и Северную Ирландию (которые убедительно проголосовали против Брекзита), прямо говорить - под угрозой целостность Соединенного Королевства.
Но современные тори - как увы, и многие правоцентристы в мире, особенно англосаксонском - вместо такой разумной позиции с удовольствием поползли крайне вправо, рассчитывая стать больше Фараджем, чем сам Фарадж, оседлать крайне правую национал-эгоистическую волну, и стать триумфальными чемпионами Брекзита, и навечно остаться у власти.
Надо было быть... не знаю кем надо было быть, чтобы не понимать, что нельзя стать триумфальными чемпионами того, что на 100% состоит из продуктов человеческой жизнедеятельности. И в конечном итоге будете вы стоять обляпанные этими продуктами и плакать. (Почитайте мои тексты трехлетней давности по итогам референдума по Брекзиту, там все четко и ясно на эту тему объяснено.)
И вот стоит в итоге такая миссис Мэй, обляпанная, и горько плачет.
Ну что тут можно сказать? Да что тут говорить. Лучше всего сейчас говорят опросы на евровыборах, где консерваторы зачастую идут четвертыми (четвертыми!!!), пропустив вперед и Корбина, и Фараджа, и либдемов. Такого позора партия тори не знала никогда в жизни.
Всегда надо делать правильный выбор и думать о стране, а не о попытках хайпануть на модной теме и словить рейтинг.
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