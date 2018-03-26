17 часов в небе: осуществлен первый в истории беспосадочный перелет

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines совершил первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией и успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Он преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов, передает ВВС.

Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747. Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным.

Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу, 24 марта.

Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.

Появились первые фото перед полетом.

Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея.

На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.

В Британии некоторые фанаты авиации с утра отслеживали маршрут самолета и с нетерпением ждали приземления.

В Австралии также не скрывали эмоций.

При этом пассажиры, прилетевшие первым рейсом, публиковали снимки, как их встречали в аэропорту Хитроу.

Новый рейс Перт-Лондон приблизительно на три часа быстрее, чем другие перелеты, которые включают в себя остановки на Ближнем Востоке для дозаправки или замены самолета.

Этот перелет - второй в мире по длине после рейса авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Окланд (14 529 км), свидетельствуют данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

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