15 лет жил в лесу: всплыла история коменданта Освенцима, которого "сдал" коллега

В сети появилась история о коменданта нацистского концлагеря Освенцим Рихарда Баера, который после окончания Второй мировой войны 15 лет скрывался в лесу и даже сменил имя.

Мужчина отличился особой жестокостью относительно узников. Его историю опубликовало издание "Аргументы и факты".

Так, в 1945 году Баер получил перелом ноги и был госпитализирован. Именно в больнице его "застала" капитуляция Германии. Мужчина немедля сбежал из заведения и с женой направился на юг страны. По дороге его дважды задерживали солдаты США, но ему всегда везло. В декабре 1945 года Баер переехал в Гамбург, где купил на черном рынке паспорт на имя Карла Нойманна.

Комендант Освенцима скрывался в лесу 15 лет, но его "сдал" коллега

Вскоре он стал лесничим. Его устраивала и зарплата, и возможность быть незамеченным, ведь ему везде мерещились израильские спецназовцы или русские снайперы. Долго время считалось, что бывший комендант концлагеря умер, но в 1955 году его начали искать. И внезапно выяснилось, что никаких записей о смерти Баера не было.

В 1960 году газеты Германии опубликовали фото мужчины в форме СС, и в полицию обратился сотрудник лесничества, который некое время содержался в Освенциме и чудом выжил. Тот рассказал, кто же на самом деле Нойманн. После этого бывшего коменданта поймали и поместили в тюрьму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось трогательное фото самого юного выжившего узника Бухенвальда (нацистского концентрационного лагеря в Германии) четырехлетнего польского еврея Джозефа Шлайфстайна.

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