Российский официоз де-факто вернулся к традиционной советской интерпретации начала Второй мировой войны

Российский МИД выступил с заявлением, в котором осторожно откорректировал исторические ревизионистские высказывания Путина и Сергея Иванова, объявивших Пакт Молотова — Риббентропа дипломатическим триумфом Сталина. Тем самым российский официоз де-факто вернулся к традиционной советской интерпретации начала Второй мировой войны:

"Подписание 23 августа 1939 г. договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором.

Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

Официальная версия советской историографии, помимо очевидной лживости и аморальности, страдает также фундаментальным географическим недостатком: к моменту подписания Пакта Молотова — Риббентропа у Советского Союза и нацистской Германии не было общих границ. Зато 22 июня 1941 года общая граница с Третьим рейхом и его союзниками составляла уже несколько тысяч километров.

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