122-летняя филиппинка раскрыла секрет долголетия. Видео

Франциска Сусано считает, что своим долголетием обязана свежим овощам и губной гармошке.

122-летняя жительница филиппинского города Кабанкалан Франциска Сусано считает, что прожила столько лет благодаря свежим овощам, которые ела всю жизнь.

Как пишет Newsflare, женщина рассказала, что любит кабачки, баклажаны, окру, корнеплоды и мед.

Также Сусано отметила, что своим долголетием обязана губной гармошке – она играет на ней каждое утро, когда просыпается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В прошлом долгожительница работала на ферме, у нее 14 детей.

По документам, Сусано появилась на свет 11 сентября 1897 года. В настоящее время филиппинские власти проверяют ее возраст. Если его удастся подтвердить, женщина будет признана старейшей в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально старейшей в мире женщиной считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.