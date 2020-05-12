113-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Испанка Мария Браньяс стала самой старшей пациенткой, которая вылечилась от коронавируса – ей 113 лет.

Как передает Daily Mail, в доме престарелых в городе Олот в марте началась вспышка COVID-19. Помимо Браньяс заразились еще 17 постояльцев, однако никто из них не выжил.

Заболевание женщины протекало бессимптомно, но пенсионерка никуда из комнаты не выходила, чтобы не заразить других людей. В самоизоляции она встретила также свой 113-й день рождения.

Мария Браньяс dailymail.co.uk

Браньяс помимо коронавируса пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа. У женщины есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. Она является самой старшей жительницей Испании.

Мария Браньяс dailymail.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели более 4,3 миллиона человек, из которых почти 290 тысяч скончались.