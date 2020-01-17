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17 января • обновлено в 07:22
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11 пострадавших! Появились подробности ракетного удара по военным США в Ираке

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Во время ракетных ударов Ирана по военной базе США в Ираке 8 января 11 американских военнослужащих получили контузии.

Об этом сообщил ресурс Defence One со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Утверждается, что в результате атаки не погиб ни один боец. А пострадавших с черепно-мозговыми травмами на днях доставили в больницы Германии и Кувейта.

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"Эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", – заявил представитель Центрального командования, капитан Билл Эрбан.

Военные США, иллюстрация

Военные США, иллюстрация

trust.ua

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Конфликт США и Ирана Война в Ираке
Место
Ирак
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