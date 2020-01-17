11 пострадавших! Появились подробности ракетного удара по военным США в Ираке

Во время ракетных ударов Ирана по военной базе США в Ираке 8 января 11 американских военнослужащих получили контузии.

Об этом сообщил ресурс Defence One со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.

Утверждается, что в результате атаки не погиб ни один боец. А пострадавших с черепно-мозговыми травмами на днях доставили в больницы Германии и Кувейта.

"Эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы", – заявил представитель Центрального командования, капитан Билл Эрбан.

Военные США, иллюстрация trust.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет 8 января. Однако это было не первое нападение на американские объекты в Ираке.

При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.

Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.

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