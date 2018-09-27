''100% Толя'': в России знакомые разоблачили отравителя Скрипаля

Жительница села Березовка в Амурской области России узнала на фотографиях одного из подозреваемых в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля Руслана Боширова своего односельчанина Анатолия Чепигу.

"Это он, Толя. Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его", — заявила женщина журналистам издания "Коммерсант". Они близко общалась с Чепигой в школьные годы.

По ее словам, мужчина не пил, не курил и с плохими компаниями не общался. Зато другая жительница села рассказала, что десять лет назад Чепига "был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья". Она добавила, что после окончания военного вуза россиянин был на "секретной службе в горячих точках".

Односельчане также рассказали, что Чепига в 1996 году окончил Березовскую школу. У него есть старшая сестра Галя. Отец Владимир Максимович в 1990-е был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) "Ивановская" в Березовке, потом устроился в воинскую часть. Мать работала бухгалтером на одном из предприятий.

Его семейство несколько лет назад переехало в Благовещенск. А Анатолий Чепига после окончания военного вуза уехал по распределению. Местные жители также сообщили, что у него есть двое детей и жена. Недавно в селе обсуждали, что семье россиянина дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

Руслан Боширов / Анатолий Чепига

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным", – рассказали односельчане.

Напомним, что Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Руслан Боширов и Александр Петров

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Как сообщал OBOZREVATEL, The Insider и Bellingcat пришли к выводу, что Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Журналисты опубликовали копию заявления Петрова на получение внутреннего паспорта с пометкой "совершенно секретно".

Во второй части доклада также говорилось, что подозреваемых в этом году арестовывали в Нидерландах. 26 сентября в совместном расследовании издания сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии". Под этим, по предположению журналистов, понимаются военные действия на Украине.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств.