100-летний житель Китая назвал секретом долголетия фастфуд, алкоголь и сигареты. Видео

100-летний житель города Цзиньцзинь в Китае Чжан Кэминь назвал секретом своего долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд.

Как сообщает LADbible, Кэминь до сих пор выкуривает по пачке сигарет в день и ест все, что захочет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом у него нет серьезных проблем со здоровьем, кроме ухудшения слуха.

Китаец начал курить, когда ему было 20 лет. Он называет алкоголь и табак самой большой страстью своей жизни.

Тем не менее, мужчина признал, что ему пришлось сократить потребление алкоголя после 90 лет, чтобы избежать происшествий на работе.

Сейчас Кэминь уже не работает, а проводит время за курением и просмотром телевизора.

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