10 редких птиц удивительной красоты: фотоподборка
Ученые-орнитологи насчитывают около 10 тысяч разных видов птиц. Все они имеют свои отличия во внешности и бывают самых разных размеров, форм и цветов.
Причем некоторые из пернатых удивительно красивы. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил фотоподборку из десяти снимков самых необычных птиц удивительной красоты.
1. Птица-секретарь
Эта хищная птица, питающаяся змеями, ящерицами и мелкими зверьками, обитает в Африке.
2. Веероносный венценосный голубь
Эндемик Новой Гвинеи, населяет ее северную часть и прилегающие острова Биак и Япен.
3. Длиннохвостая синица
Эта милая птичка распространена в странах Европы и Азии.
4. Голубая сиалия
Певчая птица семейства дроздовых. Живет летом на лугах Альп и в горных ландшафтах на высоте свыше 1,5 км на западе Северной Америки, мигрируя зимой на низменность или в Мексику.
5. Лазоревая птица
Распространена от северо-западных Гималаев восточнее до Бутана, а также в центральном Китае; зимой улетает на юг в северную Мьянму.
6. Усатая синица
Это забавная птичка распространена в основном на побережьях Северного и Балтийского моря, а также на Нойзидлер-Зе в Австрии.
7. Южноамериканская гарпия
Эта крупная хищная птица из семейства ястребиных обитает на равнине в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Мексики до Бразилии.
8. Тигровый астрильд
Обитает в открытых полях и лугах тропической Азии.
9. Рубиновый зимородок
Распространен в Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Индия, включая Андаманские и Никобарские острова, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Шри-Ланку, Таиланд и Вьетнам). В Сингапуре считается вымершим.
10. Кетцаль
Населяет холодные горные леса от Южной Мексики до Панамы.
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