10 редких птиц удивительной красоты: фотоподборка

Ученые-орнитологи насчитывают около 10 тысяч разных видов птиц. Все они имеют свои отличия во внешности и бывают самых разных размеров, форм и цветов.

Причем некоторые из пернатых удивительно красивы. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил фотоподборку из десяти снимков самых необычных птиц удивительной красоты.

1. Птица-секретарь

Эта хищная птица, питающаяся змеями, ящерицами и мелкими зверьками, обитает в Африке.

Птица-секретарь Pinterest

2. Веероносный венценосный голубь

Эндемик Новой Гвинеи, населяет ее северную часть и прилегающие острова Биак и Япен.

Венценосный голубь Pixabay

3. Длиннохвостая синица

Эта милая птичка распространена в странах Европы и Азии.

Длиннохвостая синица Pinterest

4. Голубая сиалия

Певчая птица семейства дроздовых. Живет летом на лугах Альп и в горных ландшафтах на высоте свыше 1,5 км на западе Северной Америки, мигрируя зимой на низменность или в Мексику.

Голубая сиалия diply.com

5. Лазоревая птица

Распространена от северо-западных Гималаев восточнее до Бутана, а также в центральном Китае; зимой улетает на юг в северную Мьянму.

Лазоревая птица Pinterest

6. Усатая синица

Это забавная птичка распространена в основном на побережьях Северного и Балтийского моря, а также на Нойзидлер-Зе в Австрии.

Усатая синица Pinterest

Усатая синица Pinterest

7. Южноамериканская гарпия

Эта крупная хищная птица из семейства ястребиных обитает на равнине в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Мексики до Бразилии.

Южноамериканская гарпия ariananadia.livejournal.com

8. Тигровый астрильд

Обитает в открытых полях и лугах тропической Азии.

Тигровый астрильд Pinterest

9. Рубиновый зимородок

Распространен в Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Индия, включая Андаманские и Никобарские острова, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Шри-Ланку, Таиланд и Вьетнам). В Сингапуре считается вымершим.

Рубиновый зимородок Pinterest

10. Кетцаль

Населяет холодные горные леса от Южной Мексики до Панамы.

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