$10 млн на борьбу с Россией в море: США присоединились к Европе в помощи Украине

Государственный депортамент США выделит 10 млн долларов на наращивание военно-морских сил Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепа, данная помощь будет ответом на агрессию Российской Федерации в Черном море у Керченского пролива.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно вернуть Украине захваченные суда и пленных украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды" , - говорится в заявлении.

"Мы делаем это в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - отметили в Госдепе.

Госдеп США

Как сообщал OBOZREVATEL, после агрессивного инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.