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11 октября • обновлено в 13:21
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$1 млн и сдача паспортов: суд в США вынес вердикт связанным с Украиной бизнесменам

1.8т Читать материал на украинском

В США суд взял под стражу с возможностью залога бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которых подозревают в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Сумма залога – миллион долларов для каждого, передает Reuters. Также для выхода из-под стражи их обязали сдать паспорт и находится под домашним арестом в установленные часы.

Фруман имеет беларусские корни, Парнас – украинские. Оба предпринимателя подозреваются в недобросовестных переводах средств в пользу кампаний президента США Дональда Трампа и его соратников.

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Кроме этого, бизнесмены являются клиентами адвоката Трампа, Руди Джулиани, тесно связанного с так называемым украинским скандалом в Штатах. Парнас и Фруман, по данным агентства, организовывали встречи Джулиани и нескольких топ-прокуроров из Украины относительно дела главного оппонента американского президента, Джо Байдена, и его сына Хантера.

Фруман и Парнас

Фруман и Парнас

Коллаж OBOZREVATEL

Как писал OBOZREVATEL, в США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Штатов Дональда Трампа в связанных с Украиной делах. Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

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